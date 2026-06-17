La pasión del fútbol sube a escena con “Club Atlético San Berné”
En junio, como parte de la programación de teatro, llega Club Atlético San Berné, obra que explora el costado pasional del fútbol argentino, más allá del juego y la hinchada.
Con dramaturgia y dirección de Francisco González Gil y la participación de un destacado elenco, la obra plantea preguntas acerca del límite entre la pasión y el fanatismo, y sobre cómo el deseo puede salvar o condenar.
La historia de Club Atlético San Berné transcurre en el mundo del fútbol de ascenso. Chelo, ex líder de la barra, regresa tras estar prófugo y se reencuentra con su amigo Mambo. En su historia aparece Belén, un amor clandestino que termina en traición, y Tony, un caniche que roba como venganza. De vuelta en el club, Chelo impulsa la llegada de Argüello, joven promesa, mientras crece la creencia en una “mística canina” que trae victorias.
Funciones
Viernes 19 y sábado 20 de junio, 20 h
Domingo 21 de junio, 19 h
Duración: 60 minutos
Ficha técnica
Dramaturgia: Francisco González Gil
Elenco: Emiliano Diaz, Franco Moix, Néstor Navarria, Ignacio Bresso, Hernán Altamirano y Federico Navajas
Asistente: Emilio Zineron
Dirección: Francisco González Gil
Retiro de entradas
La actividad es gratuita, con cupo limitado y requiere retiro de entradas. Las entradas –hasta dos por persona– se entregan en Boletería (mostradores del Hall central) desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala.
Por consultas sobre entradas e ingresos, escribir a: [email protected]