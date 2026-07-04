La industria automotriz se desangra: produjo casi un 19% menos que en 2025

En el primer semestre del año, las terminales automotrices produjeron 204.658 unidades, es decir, un 18,3% menos respecto del mismo período de 2025.

Se produjeron 37.029 vehículos automotores, 1,9% menos respecto de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio del año pasado.

Se exportaron 22.373 unidades, 11,3% menos en su comparación con el mes anterior, y una baja de 1,7% respecto del volumen de junio del 2025.

Además, se comercializaron a concesionarios 44.096 vehículos en junio, 22,5% más comparado con mayo, y 26,3% por debajo del volumen de junio de 2025.

Con 18 días hábiles de actividad, las terminales produjeron 37.029 vehículos (automóviles y comerciales livianos) en junio.

Este volumen se ubicó 1,9% por debajo del desempeño de mayo y 13,6% menos en su comparación con junio de 2025, cuando se produjeron 42.848 unidades.

Fuente: Noticias Argentinas

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