Denuncia penal contra el gobierno de Milei, por malversación de fondos públicos

Denuncia penal contra Milei y Francos, por demorar la promulgación de la ley de discapacidad

Denuncia judicial contra Milei y Caputo, por “malversación de fondos públicos”

Repudio en Diputados y denuncia penal contra el Presidente, luego de los agravios en Davos

“Impericia nunca vista”. Servini hará denuncia penal por las fallas en el voto electrónico