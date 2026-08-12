Denuncia penal contra el gobierno de Milei, por malversación de fondos públicos La Bocina 12 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/impuesto-a-las-naftas-denuncia-pagni.mp3 POPURRÍ XL – 12/08/26 Relacionado Vea también... Denuncia penal contra Milei y Francos, por demorar la promulgación de la ley de discapacidad Denuncia judicial contra Milei y Caputo, por “malversación de fondos públicos” Repudio en Diputados y denuncia penal contra el Presidente, luego de los agravios en Davos “Impericia nunca vista”. Servini hará denuncia penal por las fallas en el voto electrónico Post navigation Previous: Cuando Buenos Aires echó a los inglesesNext: Feinmann, preocupado por la cantidad de empleos que se perdieron NOTAS RELACIONADAS Feinmann, preocupado por la cantidad de empleos que se perdieron La Bocina 12 de agosto de 2026 “La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda” La Bocina 11 de agosto de 2026 “La situación actual de Milei, es parecida a la de De la Rúa en 2001” La Bocina 11 de agosto de 2026