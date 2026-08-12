Feinmann, preocupado por la cantidad de empleos que se perdieron

Desde que asumió Milei, se perdieron más de 314.000 empleos registrados

Oficial: durante el gobierno de Milei, cerraron 15.000 empresas, y se perdieron casi 220.000 empleos

En los últimos 20 meses, se perdieron casi 200.000 empleos formales

Jorge Macri está preocupado porque en la Ciudad, “la construcción no despega”