Feinmann, preocupado por la cantidad de empleos que se perdieron La Bocina 12 de agosto de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/08/empleos-perdidos-a24.mp3 POPURRÍ XL – 12/08/26 Relacionado Vea también... Desde que asumió Milei, se perdieron más de 314.000 empleos registrados Oficial: durante el gobierno de Milei, cerraron 15.000 empresas, y se perdieron casi 220.000 empleos En los últimos 20 meses, se perdieron casi 200.000 empleos formales Jorge Macri está preocupado porque en la Ciudad, “la construcción no despega” Post navigation Previous: Denuncia penal contra el gobierno de Milei, por malversación de fondos públicos NOTAS RELACIONADAS Denuncia penal contra el gobierno de Milei, por malversación de fondos públicos La Bocina 12 de agosto de 2026 “La ley de desalojo express profundiza la crisis de vivienda” La Bocina 11 de agosto de 2026 “La situación actual de Milei, es parecida a la de De la Rúa en 2001” La Bocina 11 de agosto de 2026