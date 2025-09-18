Denuncia penal contra Milei y Francos, por demorar la promulgación de la ley de discapacidad

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) denunció penalmente al presidente Javier Milei por demorar la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad. La normativa aún no fue publicada en el Boletín Oficial, pese a que el 4 de septiembre último el Congreso logró voltear el veto presidencial.

En el texto de la denuncia, el diputado socialista acusa al primer mandatario de incurrir en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial también alcanza al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otros funcionarios de la administración libertaria.

El 20 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el veto presidencial a la Ley 27.793 de financiamiento para pensiones no contributivas por discapacidad. Dos semanas más tarde, el 4 de septiembre, el Senado también desafió al Poder Ejecutivo y logró insistir con la normativa. Sin embargo, a 14 días de aquella sesión, el Gobierno aún no la ha publicado en el Boletín Oficial ni avanzado con la reglamentación correspondiente.

