El Senado rechazó otro veto presidencial: en esta ocasión, al proyecto de distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), lo que significó otra derrota legislativa para el gobierno de Milei.

La abrumadora mayoría se conformó con votos de la totalidad del interbloque peronista, parte de la Unión Cívica Radical (UCR), PRO y otros representantes provinciales. El sostenimiento del veto fue apoyado no solo por los libertarios, sino también por los senadores del PRO Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni.

El rechazo al veto ocurrió luego que el presidente recibiera a sus candidatos en Olivos, donde les advirtió: “vienen por nosotros”.

Tras romper con los gobernadores a finales de junio pasado, en una reunión en el CFI, y la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno había tendido puentes en los últimos días con los líderes provinciales. Sin embargo, la suerte ya estaba echada en la Cámara alta.

En el horizonte Cámara de Diputados se avizora como el lugar de negociación entre los Estados provinciales y la Nación. La Cámara baja es un territorio menos hostil para Milei, aun cosechando derrotas y alguna victoria pírrica como el sostenimiento del veto al paquete jubilatorio.

También es un terreno en el que los mandatarios provinciales pueden esconder mejor sus cartas tanto para apoyos como para rechazos o ausencias. La semana pasada se efectivizaron varios giros bajo este concepto de ATN, aunque aclaraban que eran por compromisos anteriores.

Un llamado de atención para la Casa Rosada es que el rechazo al veto en el Senado de este jueves cosechó más adhesiones que la media sanción del pasado 10 de julio, cuando el cuerpo legislativo lo aprobó por 56 votos afirmativos.

