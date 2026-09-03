Plantarán árboles en Plaza Irlanda, en homenaje a los donantes de órganos

Viernes 4 de septiembre a las 10:00hs: “Espacio Gratitud en Plaza Irlanda” Av. Gaona 2200.

Plantaremos árboles en homenaje a las personas donantes de órganos y a sus familias, que en un momento de profundo dolor hicieron posible un acto de solidaridad capaz de transformar vidas.

Un árbol simboliza vida, legado y continuidad; su crecimiento representa la huella que permanece y el legado que trasciende.

En el marco del Día Nacional de la Persona Donante de Órganos.

¡Todos están invitados!

Silvia Noemí Irigaray

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