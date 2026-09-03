Plantarán árboles en Plaza Irlanda, en homenaje a los donantes de órganos
Viernes 4 de septiembre a las 10:00hs: “Espacio Gratitud en Plaza Irlanda” Av. Gaona 2200.
Plantaremos árboles en homenaje a las personas donantes de órganos y a sus familias, que en un momento de profundo dolor hicieron posible un acto de solidaridad capaz de transformar vidas.
Un árbol simboliza vida, legado y continuidad; su crecimiento representa la huella que permanece y el legado que trasciende.
En el marco del Día Nacional de la Persona Donante de Órganos.
¡Todos están invitados!
Silvia Noemí Irigaray