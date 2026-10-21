Las obras completas de José Luis Borges, por Juan Macri La Bocina 21 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/jose-luis-borges-jorge-macri.mp3 POPURRÍ XL – 20/10/26 Relacionado Vea también... Jairo, la Orquesta Juan de Dios Filiberto y el Coro Polifónico, cantan a Borges Susana Boragno brinda una charla sobre Jorge Luis Borges en el Cabildo El Papa Francisco por Jorge Luis Borges Homenaje de la Ciudad a Jorge Luis Borges Post navigation Previous: Adicción al juego, peligrosa tentación para adolescentes y jóvenesNext: Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más” NOTAS RELACIONADAS Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más” La Bocina 21 de octubre de 2026 Adicción al juego, peligrosa tentación para adolescentes y jóvenes La Bocina 21 de octubre de 2026 Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte La Bocina 20 de octubre de 2026