21 de octubre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

carlos pellegrini

Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más”

La Bocina 21 de octubre de 2026
02-juego

Adicción al juego, peligrosa tentación para adolescentes y jóvenes

La Bocina 21 de octubre de 2026
metrodelegados detenidos

Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte

La Bocina 20 de octubre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

carlos pellegrini

Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más”

La Bocina 21 de octubre de 2026
jose borges

Las obras completas de José Luis Borges, por Juan Macri

La Bocina 21 de octubre de 2026
02-juego

Adicción al juego, peligrosa tentación para adolescentes y jóvenes

La Bocina 21 de octubre de 2026
charly 1976

Los 75 de Charly García se celebran en el Parque Centenario, con tres recitales

La Bocina 21 de octubre de 2026