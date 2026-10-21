Estudiantes del Carlos Pellegrini tomaron el colegio: “no podemos esperar más” La Bocina 21 de octubre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/10/carlos-pellegrini-tomado-clara-barboza.mp3 POPURRÍ XL – 21/10/26 Relacionado Vea también... “A los discapacitados los hacen esperar 7 horas, y no les ponen ni una silla” Estudiantes secundarios tomaron colegios: piden que Milei cumpla con la ley Trabajador de FATE: “a la empresa la podemos manejar nosotros” “No somos los violentos”, dicen los estudiantes que tomaron colegios Post navigation Previous: Las obras completas de José Luis Borges, por Juan Macri NOTAS RELACIONADAS Las obras completas de José Luis Borges, por Juan Macri La Bocina 21 de octubre de 2026 Adicción al juego, peligrosa tentación para adolescentes y jóvenes La Bocina 21 de octubre de 2026 Repudian a Jorge Macri y a la fiscal que ordenó detener a dirigentes sindicales del subte La Bocina 20 de octubre de 2026