Archivo impiadoso: “Santiago Peña es uno de los mejores presidentes de la región” La Bocina 6 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/ueno-feinmann-en-lo-de-juana.mp3 POPURRÍ XL – 06/11/26 Relacionado Vea también... Un cartonero entre presidentes Amparo para frenar el cierre de Télam, y proteger su archivo La Legislatura recibió a presidentes de las Comunas PASO NACIONAL 2015. Los mejores y los peores resultados Post navigation Previous: Guía práctica para circular por la Ciudad, durante la visita de León XIVNext: La crisis del Ueno Bank también golpeó en Argentina NOTAS RELACIONADAS Cronograma de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires La Bocina 6 de noviembre de 2026 La inflación CABA no afloja: 1,9% en octubre, 32,5% en los últimos 12 meses La Bocina 6 de noviembre de 2026 La crisis del Ueno Bank también golpeó en Argentina La Bocina 6 de noviembre de 2026