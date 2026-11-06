La crisis del Ueno Bank también golpeó en Argentina La Bocina 6 de noviembre de 2026 1 minute read https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/11/ueno-problema-en-argentina.mp3 POPURRÍ XL – 06/11/26 Relacionado Vea también... Por las importaciones, los cartoneros también están en crisis La crisis de consumo también afecta a la avenida Avellaneda La crisis también golpea a los cartoneros Detienen a hombre que golpeó a masajista, hasta desmayarla Post navigation Previous: Archivo impiadoso: “Santiago Peña es uno de los mejores presidentes de la región”Next: La inflación CABA no afloja: 1,9% en octubre, 32,5% en los últimos 12 meses NOTAS RELACIONADAS Cronograma de la 35° Marcha del Orgullo en Buenos Aires La Bocina 6 de noviembre de 2026 La inflación CABA no afloja: 1,9% en octubre, 32,5% en los últimos 12 meses La Bocina 6 de noviembre de 2026 Archivo impiadoso: “Santiago Peña es uno de los mejores presidentes de la región” La Bocina 6 de noviembre de 2026