La inflación CABA no afloja: 1,9% en octubre, 32,5% en los últimos 12 meses

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,9% en octubre y acumuló 32,5% interanual. Las expensas, los alquileres, las prepagas y los alimentos presionaron sobre los precios. Qué fue lo que más aumentó y cuánto cuestan los productos básicos.

El índice porteño acumuló un aumento de 26,1% en los primeros diez meses de 2026 y de 32,5% interanual. Las expensas, los alquileres, los alimentos y la medicina prepaga también impulsaron las subas. A continuación, los rubros que más incidieron y los productos que más aumentaron.

Según el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA), la inflación fue de 1,9% en octubre, apenas por encima del 1,8% registrado en septiembre. En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró una suba de 32,5%, lo que implicó una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales frente al mes anterior.

Las divisiones de Vivienda, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Restaurantes y hoteles concentraron el 63% del incremento mensual. Vivienda fue el rubro de mayor incidencia, con un aporte de 0,45 puntos porcentuales, seguido por alimentos, con 0,38 puntos.

Aunque Recreación y cultura y Cuidado personal registraron las mayores variaciones, ambas de 2,8%, su impacto sobre el índice general fue menor. La suba mostró que los gastos cotidianos volvieron a estar al frente del aumento de precios en la Ciudad.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas también aumentaron 2,2%, con una fuerte presión de las verduras, tubérculos y legumbres, que se encarecieron 12,9% en octubre y acumularon un incremento de 89,1% en lo que va del año. En contraste, las frutas bajaron 3,2%, mientras que el pan y los cereales subieron 1,8%, las carnes 0,8% y los lácteos y huevos 0,9%.

El relevamiento oficial mostró estos valores de referencia en los productos básicos:

El kilo de asado alcanzó los $18.448,06 .

alcanzó los . La carne picada llegó a $15.277,67 .

llegó a . El pollo entero costó $5.039,78 .

costó . El kilo de pan francés se ubicó en $4.863,03 .

se ubicó en . El litro de leche entera trepó a $2.056,76 .

trepó a . La docena de huevos llegó a $4.209,78.

En las verdulerías, el tomate redondo promedió $4.127,65 por kilo, la papa blanca $3.527,43 y la banana $3.204,55.

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