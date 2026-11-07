35° MARCHA DEL ORGULLO. “Sr. presidente, esta es la libertad que avanza”

La edición número 35 de la Marcha del Orgullo LGBT inició en la tarde de este sábado con canticos, banderas, asociaciones y reclamos, bajo el lema “¡El orgullo al poder! ¡El odio al carajo!”, mientras que la concentración de los camiones y manifestantes tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Lima.

Durante la jornada, en la que estuvo presente la Agencia Noticias Argentinas, el encuentro inició con una “previa” musical, de la mano de DJ’s, música y una gran feria de artesanos.

Mientras ambas calles se llenaron de carteles de “Señor presidente, está es la libertad que avanza”, testimonios de familiares y personas trans en reclamo de reparación histórica e igualdad de derechos; el camión de ATE se situó en el centro de la escena.

“Travestis estatales en la calle, reparación histórica es la deuda del Estado. Tenemos derecho a salarios dignos, estabilidad laboral. Javier Milei dictador. Revolución sindical y sexual. Queremos traVajar, no queremos ser más esta humanidad. Lesbicidio nunca más“, sostuvo el extenso comunicado de la Asociación de Trabajadores del Estado.

Entre los carros, se encuentran Sanidad es diversas de ATSA, bares LGBT como Contramano 1984, el frente Orgullo y Lucha, Barrios de Pie, Argentina Afros LGBT, la Comunidad Eslovaca Queer, CGT y CHA (Comunidad Homosexual Argentina).

Además, se encontraban puestos como el de Argentina Intersex que pidió: “Que la obsesión médica binaria por ‘normalizar’ los cuerpos intersex, no permita la muerte”.

Fuente: Noticias Argentinas

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