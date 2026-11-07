Cuidado: dos modalidades de estafa, en nombre de Mercado Pago

Mercado Pago avanzó en su proceso para obtener una licencia bancaria: la Superintendencia de Entidades Financieras del Banco Central aprobó técnicamente su solicitud. Sin embargo, todavía resta la aprobación definitiva del Directorio del BCRA.

Los ciberdelincuentes aprovechan esta noticia para generar engaños en nombre de la empresa.

Su objetivo es obtener tu información sensible o engañarte para que transfieras dinero.

Dos modalidades de fraude

La falsa migración de tu cuenta de Mercado Pago

Te llaman o te escriben por WhatsApp diciendo que, para completar la migración de tu cuenta a la nueva etapa de Mercado Pago, tenés que realizar una transferencia.

Además, te envían un CBU para “validar” o “activar” la cuenta.

La falsa actualización de Mercado Pago

Recibís un correo electrónico que informa sobre una supuesta actualización del servicio.

El mensaje incluye un enlace que dirige a un sitio muy similar al original y te solicita ingresar los datos de tu cuenta para iniciar sesión y así, finalizar la “actualización”.

¿Cuáles son las señales para desconfiar?

Te piden transferir dinero para realizar un trámite

Solicitan usuarios, contraseñas o códigos de verificación

Te presionan para actuar de inmediato

Te envían enlaces por mensajes o correos inesperados

Si algo te genera dudas, cortá la comunicación y validá la información por los canales oficiales.

La mejor defensa es verificar antes de actuar

Mercado Pago nunca te pedirá transferir dinero para migrar tu cuenta ni compartir credenciales de acceso o códigos de verificación. Cualquier cambio relevante será comunicado a través de sus canales oficiales.

No todas las comunicaciones que hacen referencia a una noticia real provienen de una fuente real. Cuanto más convincente parece un mensaje, más importante es detenerse a analizarlo.

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