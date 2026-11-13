En la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más inquilinos

En la Ciudad de Buenos Aires hay cada vez más familias inquilinas. Un informe de Inquilinos Agrupados, basado en datos oficiales. señala que hay 12% más de personas que alquilan casa, que hace 20 años.

El informe, elaborado a partir de datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC de 2006, 2015 y 2026, analiza cómo fue la evolución de la problemática de la vivienda en nuestro país,

Se basó en los datos de cinco grandes conglomerados urbanos: Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Patagonia.

Loss resultados el crecimiento sostenido de los hogares inquilinos en todas las zonas. y simultáneamente, un deterioro en la calidad de vida vinculado, principalmente, al peso que tiene el alquiler en los ingresos familiares y a la falta de oportunidades para acceder a la vivienda propia.

En la Ciudad de Buenos Aires, los inquilinos son tres veces más pobres que los propietarios; fuera de la Capital Federal, el 10,9% más pobre representa el 10% de los alquileres, mientras que el 10% de mayores ingresos condensa el 33,7% de las viviendas alquiladas. Volviendo a CABA, casi el 60% de las personas pobres son inquilinas.

La falta de acceso al crédito y la desventaja del salario frente al costo del alquiler son determinantes en este sentido. En la Ciudad de Buenos Aires, el total de las personas que alquilan creció un 12,6% en dos décadas, pero el universo de los inquilinos de entre 25 y 34 años se incrementó más del doble: mientras en 2006 se ubicaba por debajo del 40%, hoy representa el 71,2%.

El trabajo desagrega, además, otras variables que abordan la profundización de la crisis habitacional en la Argentina y su impacto. Entre ellas, se verifica que el alquiler ya no es una etapa previa o de transición hacia la adquisición de una vivienda, sino la única opción posible para muchísimas familias. El aumento es significativo entre los jefes y jefas de hogar de entre 35 y 44 años; en la Ciudad de Buenos Aires, el crecimiento de los inquilinos en este segmento dio un salto exponencial, pasando del 28,2% en 2006 al 54,0% en 2026.

Fuente: Tiempo Argentino

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