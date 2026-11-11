León XIV en la cárcel de Devoto: “es posible reiniciar sus vidas”

El papa León XIV visitó este miércoles el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en el barrio porteño de Devoto, donde escuchó los testimonios de tres internos y les transmitió un mensaje de esperanza: “Aun en medio del mal, del dolor y del fracaso más profundos que hayan podido experimentar o causar, esta situación actual por la que atraviesan es también un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

En su reflexión, planteó que la experiencia del límite puede abrir caminos de conversión, reconciliación y reencuentro con Dios.

El pontífice advirtió sobre las falsas sensaciones de poder que ofrecen las drogas, el dinero fácil y la violencia, así como sobre “la impunidad que es fruto de la corrupción“. Frente a esas realidades, sostuvo que la sociedad suele presentar la fragilidad, la enfermedad y el sufrimiento como defectos que deben corregirse, cuando en realidad forman parte de la condición humana.

“El ser humano no florece a pesar del límite, sino a menudo a través del límite“, afirmó, al invitar a reconocer en esas experiencias una posibilidad de crecimiento y aprendizaje.

León XIV reconoció las privaciones que supone el encierro, la imposibilidad de salir libremente, de abrazar a los hijos y de compartir la vida cotidiana con los seres queridos. También aludió a las noches de insomnio, a las heridas provocadas a otras personas y a la decepción de quienes no encontraron a tiempo una mano amiga.

El pontífice subrayó que la cárcel puede ser “testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos“. Y agregó: “El paso por esta institución puede ser una oportunidad para empezar de nuevo, haciendo las paces con Dios y reincorporándose sin temor en el seno de sus familias y de la sociedad“.

Tres historias de conversión y esperanza

La reflexión estuvo precedida por los testimonios de Cristian, Maximiliano y Reinaldo, quienes compartieron cómo el paso por la cárcel y el acompañamiento de la Pastoral Carcelaria marcaron un cambio en sus vidas. Cristian, de 29 años, contó que el consumo de drogas y alcohol lo llevó a vivir en situación de calle, cometer delitos y alejarse de su familia. Al llegar al penal se acercó a la capilla y encontró en Jesús un camino para recuperar sus valores. Próximo a recuperar la libertad, expresó su deseo de conseguir trabajo, tener un techo y reconstruir su vida. “Siempre hay una salida y Dios escucha. Tengan fe y pongan de su voluntad, porque se puede salir adelante. Hay una nueva vida por vivir, y esa vida está en Jesús“, aseguró.

Maximiliano, de 32 años, relató que durante años vivió atravesado por las adicciones y alejado de sus hijas. La detención, dijo, significó un freno a ese ritmo de vida y le permitió reencontrarse con su fe y con recuerdos de su infancia en la Iglesia. “Quiero demostrarles a mis hijas que su papá puede cambiar, que siempre hay una vida nueva y que Dios es el camino“, expresó. También definió a las drogas como “una verdadera pandemia” y alentó a quienes atraviesan situaciones similares a pedir ayuda: “Cada día es una oportunidad para empezar de nuevo y hay una vida que merece ser vivida“.

Por su parte, Reinaldo Chiconi, de 44 años y padre de cuatro hijos, puso el acento en el acompañamiento recibido por parte del capellán Matías De Martini y los voluntarios de la Pastoral Carcelaria. Desde la capilla del penal, contó, pudo experimentar el perdón y recuperar la esperanza. “Hoy vengo a compartir mi testimonio con el corazón alegre porque, si bien es verdad que alguna vez mi vida estuvo detenida en este lugar, este fue el escenario señalado para que fuera transformada“, dijo. Su mensaje a los demás internos fue contundente: “Una nueva vida es posible. Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama y nos espera siempre, con sus brazos abiertos para abrazarnos“.

La cárcel, una responsabilidad de toda la sociedad



El Papa extendió su mensaje a las familias de las personas detenidas, al personal penitenciario y a los agentes pastorales. A los primeros les recordó que Jesús se identificó con quienes están presos y que también él fue privado de su libertad antes de entregar su vida. A quienes trabajan y acompañan en las cárceles les pidió no ceder ante el desaliento y recordó que “visitar a los presos es una obra de misericordia a la que todos estamos llamados“. También convocó a las autoridades y a la sociedad argentina a cuidar especialmente a niños y jóvenes para evitar que caigan en las redes de la criminalidad.



El encuentro comenzó con las palabras del arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, delegado pontificio para la Pastoral Carcelaria, quien recordó que el establecimiento llegó a alojar a unos 1.500 internos y atraviesa un proceso de traslado de detenidos con vistas a su cierre definitivo.

El padre De Martini agradeció la visita y pidió la bendición para las personas privadas de libertad, sus familias, las víctimas de delitos y quienes trabajan en el ámbito penitenciario.

Al finalizar, León XIV saludó al grupo de internos que participó del encuentro en el histórico penal, que fue uno de los más grandes del país y actualmente se encuentra totalmente desalojado. También se encontró con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Entre los regalos recibidos, se destacó una estola confeccionada por internos de la Unidad 47 y un libro con testimonios de quienes están privados de su libertad.

Fuente: AICA

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