12 de noviembre de 2026

NOTAS RELACIONADAS

oftalmologia

Controles oftalmológicos gratis, para prevenir la ceguera por diabetes

La Bocina 10 de noviembre de 2026
23-tormenta

La Legislatura declaró la emergencia hídrica y climática, por El Niño

La Bocina 3 de noviembre de 2026
leon 14

Cronograma de actividades del Papa León XIV en Buenos Aires

La Bocina 1 de noviembre de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

casi fiel

Más funciones de “Casi Fiel” en el Teatro Premier Live

La Bocina 12 de noviembre de 2026
02-vacaciones en la escuela

Abierta la inscripción para “Vacaciones en la Escuela”

La Bocina 11 de noviembre de 2026
brujas

La Noche de los Museos, también en el subte

La Bocina 11 de noviembre de 2026
tarde

Nueva edición de La Tarde de los Museos, en Floresta

La Bocina 11 de noviembre de 2026