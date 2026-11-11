Abierta la inscripción para “Vacaciones en la Escuela”

Se abrió la inscripción para Vacaciones en la Escuela – Verano, el programa que promueve espacios de encuentro, aprendizaje y disfrute para niños y adolescentes de nivel inicial, primario y secundario. Este año bajo el lema «Yo amo Vacaciones en la Escuela».

Durante el receso, las escuelas abren sus puertas para acompañar a las familias y ofrecer un verano distinto, divertido y lleno de aprendizajes.

El eje transversal es el fortalecimiento de las habilidades socioemocionales: reconocer y expresar emociones, construir vínculos, tomar decisiones y convivir con otros, junto con los valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y cuidado.

Cada semana se llevarán adelante talleres en artes visuales, ciencia y movimiento, además de yoga como actividad transversal de bienestar, y actividades acuáticas, obras de teatro, salidas culturales y charlas inspiracionales.

Las actividades se realizarán en distintas sedes y en predios ubicados en distintos puntos de la Ciudad, como el Parque de la Ciudad y el Parque Indoamericano.