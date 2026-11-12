Más funciones de “Casi Fiel” en el Teatro Premier Live

“Casi Fiel” llega al Teatro Premier Live (Av. Corrientes 1565, CABA) con una desopilante comedia romántica de enredos protagonizada por Fausti Bo, Imanol Rodríguez, Renata Blasevich, Pía Scarnato, Celes Pamio y Agustina Firpo. Con libro y dirección de Leo Rodríguez, la obra propone una historia de ritmo vertiginoso, humor y situaciones inesperadas, donde una simple apuesta entre dos amigos se convierte en un verdadero caos de identidades falsas, mentiras y conquistas. Las entradas están disponibles por Plateanet y en la boletería del teatro.

Cansados de la monotonía, dos amigos deciden aceptar un desafío a través de una app de citas: utilizar identidades falsas para intentar conquistar a tres mujeres diferentes. Lo que comienza como un juego aparentemente inocente pronto se transforma en una red de mentiras cada vez más difícil de sostener, obligándolos a multiplicar sus versiones y enfrentarse a situaciones que escapan por completo de su control.

A medida que los personajes cambian de identidad y las relaciones se cruzan, los equívocos se multiplican y cada nueva mentira amenaza con dejar al descubierto la verdad. Entre encuentros inesperados, romances, engaños y confusiones, “Casi Fiel” construye una comedia donde nadie parece ser exactamente quien dice ser y donde el amor puede convertirse en el peor enemigo de una buena mentira.

Con una propuesta ágil y desopilante, Leo Rodríguez lleva adelante la dramaturgia y dirección de una historia pensada para explotar el juego entre los personajes y sus distintas identidades. El elenco reúne a Fausti Bo, Imanol Rodríguez, Renata Blasevich, Pía Scarnato, Celes Pamio y Agustina Firpo, quienes interpretan a los protagonistas de este enredo romántico en el que sostener una mentira puede resultar mucho más complicado que decir la verdad.

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