La Noche de los Museos, también en el subte

Este sábado 14 de noviembre, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos, Subterráneos de Buenos Aires participará de la jornada con distintas propuestas para acercar a los vecinos la historia y el patrimonio del Subte.

Una de las principales actividades será un nuevo Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise, que circularon durante casi 100 años por la Línea A. Se trata de una oportunidad para conocer de cerca estos históricos vagones, popularmente conocidos como Las Brujas, y descubrir parte de la historia de los comienzos del Subte porteño.

Quienes quieran participar podrán inscribirse a través del formulario disponible aquí y en el perfil de Instagram de @BAsubte. La inscripción estará habilitada hasta mañana jueves 12 de noviembre a las 13. La capacidad es limitada y las personas seleccionadas recibirán la confirmación por correo electrónico.

Por otra parte, de 18 a 00 h, abrirá sus puertas el Laboratorio Patrimonial Centenera, ubicado en Av. del Barco Centenera 777, en el barrio de Caballito. Allí, los visitantes podrán recorrer el Museo del Subte y conocer parte del patrimonio histórico y cultural de la red, en un espacio construido en gran medida con materiales recuperados de la propia infraestructura. Además, se podrá recorrer la exposición de maquetas ferroviarias (C.F.O.) y disfrutar de las distintas propuestas culturales.

Asimismo, desde las 19 h a 23, se realizarán paseos nocturnos gratuitos en los tranvías de la Flota Colección de la Asociación Amigos del Tranvía.

Como todos los años, para facilitar el traslado a los distintos espacios, el Subte y el Premetro serán gratuitos desde las 19 h. Además, se implementará un servicio especial nocturno con extensión horaria en las líneas B y D.

En la Línea B, las estaciones habilitadas serán: J. M. de Rosas, Federico Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem. La última formación partirá desde Leandro N. Alem a las 2 h y desde J. M. de Rosas a la 1.30 h.

En la Línea D, estarán habilitadas las estaciones Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral. La última formación partirá desde Catedral a las 2 h y desde Congreso de Tucumán a la 1.30 h.

De esta manera, Subterráneos invita a sumarse a una nueva edición de La Noche de los Museos y disfrutar de las distintas actividades.

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