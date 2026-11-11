Nueva edición de La Tarde de los Museos, en Floresta
Una nueva edición de La Tarde de los Museos en el barrio de Floresta, con propuestas culturales y recreativas.
ESPACIO SIMPLE, EL ATELIER
Ex taller del escultor Antonio Pujía
Chivilcoy 452
• 14 hs. Recorrida por las obras de Pujía, a cargo del escultor Pablo Queijas, ex ayudante y discípulo del maestro.
• 14.45 hs. Concierto de piano y bandoneón de alumnos de la Escuela de Música N.º 12 DE 19, de las cátedras de Daniela Szerman y Julio Pérez.
TALLER DE ARTE KAHAYAN
Aranguren 4040 | Desde las 15 hs.
Exposición de pinturas de alumnos. Charla con Carlos Kahayan sobre su obra y su libro “De la Mancha al Cuento”, con narración en vivo. Demostraciones de acuarela, quilling, cerámica y tejido, entre otras técnicas. Taller de collage abierto al público, dibujo para niños y niñas y muestra del taller de canto.
INSTITUTO LA CANDELARIA
Aranguren 4015 | Desde las 15 hs.
Muestra de arte y tecnología, mural colaborativo, muestra del grupo scout, estanque y huerta.
PLAZA DEL CORRALÓN DE FLORESTA
Gaona entre Gualeguaychú y Sanabria
Desde las 16.30 hs.
Taller “Escultura por la Memoria de los Pibes de Floresta”, a cargo de la escultora María Claudia Martínez, con la estética del monumento. Para niños y familias.
CLUB LA FLORESTA
Avellaneda 3885 | Desde las 17 hs.
Visita guiada al club y “Exposición permanente pro Museo de la Floresta”, a cargo del profesor Arnaldo Miranda Tumbarello.
CASA TALLER DE MARÍA CLAUDIA MARTÍNEZ
Felipe Vallese 3860 | Desde las 20.30 hs.
Muestra de esculturas y dibujos de trastienda. Performance con los músicos Walter Penela y Guadalupe Acosta. Bufet económico.