Nueva edición de La Tarde de los Museos, en Floresta

• 14 hs. Recorrida por las obras de Pujía, a cargo del escultor Pablo Queijas, ex ayudante y discípulo del maestro.

• 14.45 hs. Concierto de piano y bandoneón de alumnos de la Escuela de Música N.º 12 DE 19, de las cátedras de Daniela Szerman y Julio Pérez.