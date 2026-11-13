“Mataderos Ni Una Menos”, en el Cine Teatro El Plata

Esteban Morgado Cuarteto, en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos

“El Gran Circo” en el Cine Teatro El Plata, de Mataderos

“El Gran Circo” llega al Cine Teatro El Plata, de Mataderos

“Las mujeres de Lorca”, en el Cine Teatro El Plata de Mataderos