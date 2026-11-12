La Noche de los Museos en la Facultad de Agronomía

La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) participará el sábado 14 de noviembre de La Noche de los Museos 2026. A partir de las 19 h, la comunidad podrá recorrer espacios históricos de la Facultad y disfrutar de una programación gratuita con memoria, arte, fotografía, música y gastronomía.

Una de las novedades de esta edición será la participación del Museo El Altillo, un espacio de memoria que conserva inscripciones y testimonios de la militancia estudiantil de la década de 1970, y que este año fue incorporado a la Red de Museos de la UBA.

Ubicado sobre el Salón de Actos del Pabellón Central, El Altillo fue un lugar de encuentro y organización de las agrupaciones estudiantiles durante los años previos a la última dictadura cívico-militar. Tras permanecer cerrado durante casi cuatro décadas, sus inscripciones fueron redescubiertas en 2015 y la Facultad impulsó su recuperación y puesta en valor.

La programación incluirá visitas guiadas por el museo, proyecciones audiovisuales y encuentros dedicados a reflexionar sobre la memoria, los derechos humanos y las experiencias de participación estudiantil.

Entre las actividades destacadas, a las 19 h se realizará el encuentro Jóvenes secundarios y Memoria, con la presentación de producciones audiovisuales realizadas por estudiantes de escuelas secundarias. A las 20 h tendrá lugar la inauguración oficial con autoridades de la Facultad.

A las 21 h se presentará Evidencias, una exposición de fotografías del reportero gráfico Enrique Shore, quien documentó testimonios recopilados por la CONADEP. La actividad contará con la participación de Pablo Llonto, Matías Bauso y Julio Menajovsky.

A las 22.30 h se desarrollará el encuentro Universidad y derechos humanos: experiencias estudiantiles de intervención social, que pondrá en diálogo las expresiones de los estudiantes de los años 70 conservadas en El Altillo con experiencias actuales de estudiantes de FAUBA y de la agencia de noticias ANCCOM de la UBA.

La propuesta también incluirá al Museo Universitario de Maquinaria Agrícola, que permite conocer la evolución de las máquinas y herramientas utilizadas en el trabajo rural y su importancia en el desarrollo productivo argentino.

Además, las actividades se distribuirán en tres espacios. En las salas del museo habrá recorridos, instalaciones del colectivo Artistas en Campaña e intervenciones performáticas. En el sector de aulas y auditorio se realizarán charlas de las Juntas de Estudios Históricos de Agronomía y Villa del Parque, proyecciones sobre la historia de la Facultad y muestras de arte y fotografía vinculadas con el barrio.

Por su parte, el Patio Cultural del Museo ofrecerá espectáculos de música y danza, junto con propuestas gastronómicas para disfrutar de una noche que reunirá historia, patrimonio y expresiones artísticas en el entorno de la Facultad de Agronomía.

La Noche de los Museos en FAUBA

• Fecha: sábado 14 de noviembre de 2026.

• Horario: a partir de las 19 h.

• Lugar: Facultad de Agronomía de la UBA.

• Ingresos peatonales: Av. San Martín 4453 y Av. Beiró 2599, Plazoleta Gutemberg, paso bajo nivel Gustavo Cerati.

• Entrada: libre y gratuita.

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