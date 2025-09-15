El gobierno tiene la solución al problema jubilatorio, pero… “no la ve” La Bocina 15 de septiembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/09/jubilados-francos.mp3 POPURRÍ XL – 15/09/25 Relacionado Continue Reading Previous: Se supo: el “viejo garca” es Juan Carlos de PabloNext: El golazo inolvidable de Di María a Boca NOTAS RELACIONADAS Mientras hablaba Milei, hubo cacerolazos en varios barrios de la Ciudad La Bocina 15 de septiembre de 2025 Aumentó la desocupación en la Ciudad: 7,7% (132.000 personas sin trabajo) La Bocina 15 de septiembre de 2025 Milei: “entendemos que muchos no perciban los resultados en lo material” La Bocina 15 de septiembre de 2025