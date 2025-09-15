Se supo: el “viejo garca” es Juan Carlos de Pablo La Bocina 15 de septiembre de 2025 https://labocina.info/wp-content/uploads/2025/09/jubilados-de-pablo.mp3 POPURRÍ XL – 15/09/25 Relacionado Continue Reading Previous: Renuevan controles policiales en los accesos a la CiudadNext: El gobierno tiene la solución al problema jubilatorio, pero… “no la ve” NOTAS RELACIONADAS Mientras hablaba Milei, hubo cacerolazos en varios barrios de la Ciudad La Bocina 15 de septiembre de 2025 Aumentó la desocupación en la Ciudad: 7,7% (132.000 personas sin trabajo) La Bocina 15 de septiembre de 2025 Milei: “entendemos que muchos no perciban los resultados en lo material” La Bocina 15 de septiembre de 2025