El tranvía 291 “El Peregrino”, salió a festejar el Día de la Primavera

El tranvía 291 “Peregrino“, volvió a circular por las calles de Caballito, para celebrar el Día de la Primavera.

El 291 era un tranvía originario de la flota del tranvía de Quilmes, que cubría el trayecto entre el centro quilmeño y el Balneario. Cerrado dicho servicio a mediado de los años 40, los coches eléctricos fueron transferidos a la Empresa Municipal de Transportes de Rosario, para reforzar la flota de aquella ciudad.

En el año 2017, fue donado a la Asociación Amigos del Tranvía para poder restaurarlo y sumarlo a la flota colección por la empresa Semtur de Rosario, con la colaboración de la entidad hermana Asociación Rosarina Amigos Del Riel.

El equipo de Mecánica y Mantenimiento del Tranvía Histórico de Buenos Aires fue el encargado de la remotorización, restauración y puesta en marcha del Tranvia N° 291.

Hace minutos! El 291 “Peregrino”, cumpliendo 1 año en el Tramway Histórico y de Festejo por el Día de la Primavera! Cruzando la Av. Pedro Goyena por la calle Hortiguera! pic.twitter.com/LZPKvCwRDJ — Asociación Amigos del Tranvía (@ATranvia) September 21, 2025

