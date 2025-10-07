La inflación CABA volvió a subir: 2,2% en septiembre

El índice de precios al consumidor de la Ciudad de Buenos Aires trepó algo más de medio punto -2,2% en septiembre- respecto al 1,6% de agosto pasado y acumula una suba de 22,7% en lo que va del año. Vivienda, transportes y alimentos, entre las divisiones que registraron mayores aumentos.

Según la Dirección de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, durante septiembre la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Recreación y cultura, que en conjunto explicaron el 70,1% del alza del Nivel General.

En lo que respecta al acumulando de los primeros nueve meses del año se registra una suba de 22,7%; mientras que en la trayectoria interanual este indicador se ubica en 35,0%.

CÓMO SUBIÓ CADA RUBRO

1) Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,4%, con una incidencia de 0,48 %. en la variación mensual del IPCBA, al impactar principalmente las actualizaciones en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres. Le siguieron en importancia, las alzas en los precios de los servicios para la reparación de vivienda.

2) Transporte promedió un incremento de 3,5% e incidió 0,37 % debido a los ajustes en los precios de los combustibles y lubricantes para vehículos de uso del hogar, junto con subas en los valores de los pasajes aéreos y de los automóviles.

3) Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,0%, contribuyendo con 0,36 % al Nivel General. Al interior de la división, los principales impulsos provinieron de Verduras, tubérculos y legumbres (4,9%), Pan y cereales (2,2%), Frutas (6,5%) y Carnes y derivados (1,1%).

4) Salud se elevó 2,0% e incidió 0,18 %, por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

5) Recreación y cultura registró una suba de 3,1%, con una incidencia de 0,16 p.p., principalmente por las alzas en los precios de los servicios recreativos y deportivos y, en menor medida, de los paquetes turísticos.

