En verano, se puede explorar la naturaleza desde Ecoparque
A partir del martes 6 de enero, y hasta fines de febrero, Ecoparque (en el predio donde estaba el viejo Jardín Zoológico) ofrece distintas actividades de verano para toda la familia.
El parque estará abierto de martes a domingo de 11 a 18 horas; el ingreso es por Plaza Italia y la entrada es libre y gratuita
Desde las 11 de la mañana hay actividades gratuitas
• 11h – Visita de bienvenida – Punto de encuentro: Informes Plaza Italia
• 12:30h – Investigadores por un día – Punto de encuentro: Glorieta
• 13h – Explorando la naturaleza – Punto de encuentro: Glorieta
• 14:30h – Charla de aves rapaces – Punto de encuentro: Programa de Conservación de Aves Rapaces
• 15h – Charla sobre bienestar animal – Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador
• 15:30h – Mitos y leyendas de Ecoparque – Punto de encuentro: Templo de Vesta
• 16h – Charla de tortugas – Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador
• 16:30h – Ecoparque desde el cielo – Punto de encuentro: Mangrullo Plaza Italia