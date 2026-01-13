A partir del martes 6 de enero, y hasta fines de febrero, Ecoparque (en el predio donde estaba el viejo Jardín Zoológico) ofrece distintas actividades de verano para toda la familia.

El parque estará abierto de martes a domingo de 11 a 18 horas; el ingreso es por Plaza Italia y la entrada es libre y gratuita

Desde las 11 de la mañana hay actividades gratuitas

• 11h – Visita de bienvenida – Punto de encuentro: Informes Plaza Italia

• 12:30h – Investigadores por un día – Punto de encuentro: Glorieta

• 13h – Explorando la naturaleza – Punto de encuentro: Glorieta

• 14:30h – Charla de aves rapaces – Punto de encuentro: Programa de Conservación de Aves Rapaces

• 15h – Charla sobre bienestar animal – Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador

• 15:30h – Mitos y leyendas de Ecoparque – Punto de encuentro: Templo de Vesta

• 16h – Charla de tortugas – Punto de encuentro: Acceso Av. Libertador

• 16:30h – Ecoparque desde el cielo – Punto de encuentro: Mangrullo Plaza Italia

Relacionado