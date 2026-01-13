Atraparon al “hombre araña”, delincuente con frondoso prontuario: detenido

La Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de 31 años con un extenso prontuario delictivo, cuando intentaba ingresar a robar a una vivienda mediante la modalidad de escalamiento durante la madrugada de este sábado en el Pasaje Tierra del Fuego al 2500, en el barrio de Nueva Pompeya.

El episodio se registró alrededor de la 1:45, cuando personal policial fue desplazado tras un llamado al 911 por un robo en proceso. Al arribar al lugar, los efectivos observaron al sospechoso colgado de la medianera de una casa con claras intenciones de ingresar al domicilio. Al advertir la presencia policial, el hombre se descolgó e intentó huir, pero fue aprehendido a pocos metros.

El damnificado indicó luego que había escuchado ruidos frente a su vivienda, situación que motivó el llamado y permitió frustrar el ilícito.

El detenido cuenta con un extenso historial delictivo: desde 2017 hasta la actualidad: registra al menos 11 intervenciones policiales por distintos delitos, entre ellos robos, portación de armas no convencionales y tenencia y comercialización de estupefacientes. Solo durante 2024 fue detenido en cuatro oportunidades, tres de ellas por portar armas no convencionales y una por robo. El imputado quedó a disposición de la Justicia.

Relacionado