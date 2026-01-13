Se derrumbó el cielorraso de una clínica de Osecac: 6 heridos

Se derrumbó el cielorraso de un centro médico de la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) se derrumbó en Palermo. Hay al menos seis heridos.

El siniestro sucedió en Medrano al 1164, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti, cuando se cayó parte del cielorraso.

En el lugar, personal del SAME atendió a 10 pacientes y seis mayores debieron ser trasladados a los hospitales Durand, Fernández, Ramos Mejía.

Conforme a lo descripto en el parte policial, el siniestro sucedió en el centro médico que consta de una planta baja y dos pisos destinados a consultorios.

Al lugar acudieron Bomberos de la Ciudad, el Grupo Especial de Rescate (GER) Caballito, efectivos de la Comisaría Vecinal 14A de la Policía de la Ciudad y del cuerpo K-9 con perros especializados para situaciones de rescate.

Una inspección final por parte de bomberos del GER confirmó que ya no se encontraban más personas dentro del establecimiento tras la evacuación.

Fuente: Noticias Argentinas

