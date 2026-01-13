La Ciudad recupera un viejo edificio del barrio Parque Avellaneda, para una nueva escuela

La Ciudad de Buenos Aires inició la obra de puesta en valor del edificio ubicado en Av. Juan Bautista Alberdi 4754, en la Comuna 9, donde funcionará la nueva Escuela de Educación Media N. ° 3 del Distrito Escolar N. ° 13. La iniciativa responde a la demanda de vacantes en la región y permitirá incorporar 288 nuevas vacantes para el nivel secundario.

El proyecto surge a partir de la reubicación de la Escuela Yrurtia, que dejó este edificio sin uso. Al identificar la necesidad de ampliar la oferta educativa en la zona, se definió su recuperación integral para dar lugar a una nueva escuela secundaria de jornada simple, con orientaciones en Bachillerato en Energía y Sustentabilidad y Bachillerato en Informática, además de intensificación en idioma inglés. La institución se incorporará al programa Secundaria Aprende a partir de 2026.

La obra, que se inició en octubre de 2025, permitirá el inicio de clases en marzo 2026 con un plazo de ejecución total de nueve meses y una inversión de más de $800.000.000.

Los trabajos se desarrollan en dos etapas. En la primera, se refuncionaliza la planta baja, se intervienen todos los núcleos sanitarios, se construye una nueva escalera de hormigón y se ponen en valor los espacios con pintura general. Esta etapa permitirá dejar operativa la planta baja con aulas, cantina, sanitarios para estudiantes, adultos y personas con movilidad reducida, biblioteca, preceptoría, espacios de dirección, sala de tableros, depósito y patios abiertos y semicubiertos.

La segunda etapa contempla la refuncionalización del primer piso, con nuevas aulas, un SUM, sanitarios ya intervenidos en la etapa inicial, preceptoría y sala de profesores con office. Además, se completarán los sectores de planta baja que no fueron abordados en la primera etapa, como el SUM, áreas de dirección y secretaría, y la adecuación de la vereda.

Con esta obra, la Ciudad avanza en la ampliación de vacantes y en la creación de espacios educativos modernos y funcionales para el aprendizaje, que acompañen las trayectorias escolares de los estudiantes y respondan a las necesidades pedagógicas actuales. Además, la nueva escuela permitirá que más chicos del barrio puedan acceder a una vacante cerca de su casa.

