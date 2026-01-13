13 de enero de 2026

NOTAS RELACIONADAS

04 (1)

Parque Avellaneda: detienen a empleado que robaba en la fábrica donde trabajaba

La Bocina 5 de enero de 2026
05-jorge macri en liniers

Juntistas repudian las faltas de respeto de Jorge Macri, durante su visita a Liniers

La Bocina 5 de diciembre de 2025
03-camioneta

Detectan camioneta robada, gracias al anillo digital: un detenido

La Bocina 3 de diciembre de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

hombre araña

Atraparon al “hombre araña”, delincuente con frondoso prontuario: detenido

La Bocina 13 de enero de 2026
13-nueva escuela

La Ciudad recupera un viejo edificio del barrio Parque Avellaneda, para una nueva escuela

La Bocina 13 de enero de 2026
30-alquiler

El drama de los inquilinos que apenas pueden pagar el alquiler

La Bocina 12 de enero de 2026
d0edf9c82bf5c907c545c0504d7da13940f4ef77

Llaman a no asistir al Mundial 2026, por la violencia que se vive en EEUU

La Bocina 12 de enero de 2026