Detuvieron a una mujer que estafaba por Marketplace

La Policía de la Ciudad detuvo a una mujer buscada por vender materiales para la construcción en redes sociales, tras un procedimiento realizado en la localidad bonaerense de Ituzaingó.

El operativo fue llevado adelante por personal de la División Capturas y Prófugos, que concretó la detención de una mujer de 43 años en la vía pública sobre la calle Zattino al 2700.

La investigación se inició en febrero de 2025, pero el hecho investigado ocurrió cuando la imputada, mediante un nombre falso, ofrecía materiales para la construcción a precios muy baratos a través del sitio Marketplace.

Una vez que contactaba al cliente, se aseguraba de que comprara grandes cantidades de materiales, afirmando que el precio era por un tiempo, y tras recibir transferencias de dinero, desaparecía de las redes y daba de baja los perfiles.

Con la denuncia radicada, se llevó a cabo una exhaustiva investigación que permitió identificar a la mujer y a su pareja, quienes luego de residir en la Provincia de Córdoba se mudaron recientemente a Ituzaingó, donde finalmente fue detenida. El hombre, en tanto, fue notificado por la causa pero quedó en libertad.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 34, a cargo de la Dra. Laura Bruniard, con intervención de la Secretaría Nº 117, a cargo de la Dra. De Rosa.

Fuente: Policía de la Ciudad

Relacionado