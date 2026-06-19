El Día de la Bandera se celebra el fin de semana, en la Feria de Mataderos
Feria de Mataderos. La tradicional jornada de la Feria de Mataderos celebrará el Día de la Bandera con una edición patriota y un escenario artístico que reunirá a referentes consagrados y nuevas generaciones de la música y la danza de raíz folklórica. El sábado, los artistas invitados serán Nosotras Las Cantoras, Hernán Crespo y Coni Müller, Mauricio Polero, Sinergia Folklore, el Ballet Folclórico Los Luceritos, la Agrupación Folklórica La Tranca, y Los Quillahuasi; y el domingo, Ariel Acuña, Laura Gómez Weizz, Dúo De Mi Flor, Los de la Fuente, la Compañía de Danzas Folclore y Tradición y Sicuris Intercontinentales Aymaras de Huancané, Filial Buenos Aires. El sábado 20 y el domingo 21 de 11 a 18 h en la Feria de Mataderos (Av. de los Corrales y Av. Lisandro de la Torre). Entrada sin costo. Se suspende por lluvia.