Con o sin subsidio, las empresas de colectivos son insaciables La Bocina 19 de junio de 2026 1 minute read Recorrida en un colectivo de la linea 68- ojo preservar la identidad del chofer- donde denuncian presiones para cumplir horario. El conductor muestra el horario que no puede cumplir Foto: SANTIAGO FILIPUZZI 27_2_13 https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/conflicto-con-colectivos.mp3 POPURRÍ XL – 19/06/26 Relacionado Post navigation Previous: El Día de la Bandera se celebra el fin de semana, en la Feria de MataderosNext: La crueldad avanza: largas filas para combinar la SUBE con el CUD NOTAS RELACIONADAS La crueldad avanza: largas filas para combinar la SUBE con el CUD La Bocina 19 de junio de 2026 Nueva “Marcha de las Escobas” contra los desalojos, y por vivienda digna La Bocina 19 de junio de 2026 La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño La Bocina 18 de junio de 2026