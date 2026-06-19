La crueldad avanza: largas filas para combinar la SUBE con el CUD La Bocina 19 de junio de 2026 1 minute read 19-06-2026 - Buenos Aires - Estación Constitución. Registro SUBE - Discapacitados. Foto: Luciano Thieberger. https://labocina.info/wp-content/uploads/2026/06/senor-fila-discapacidad.mp3 POPURRÍ XL – 15/06/26 Relacionado Post navigation Previous: Con o sin subsidio, las empresas de colectivos son insaciables NOTAS RELACIONADAS Con o sin subsidio, las empresas de colectivos son insaciables La Bocina 19 de junio de 2026 Nueva “Marcha de las Escobas” contra los desalojos, y por vivienda digna La Bocina 19 de junio de 2026 La justicia ordenó suspender los desalojos que impulsa el gobierno porteño La Bocina 18 de junio de 2026