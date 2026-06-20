Curso sobre poda de árboles y arbustos, en Agronomía La Bocina 20 de junio de 2026 Relacionado Post navigation Previous: La crueldad avanza: largas filas para combinar la SUBE con el CUDNext: No se podrá circular por la calle Chivilcoy, a la altura de Villa Devoto, por obras NOTAS RELACIONADAS El Día de la Bandera se celebra el fin de semana, en la Feria de Mataderos La Bocina 19 de junio de 2026 Musicoterapia en la Plaza del Corralón de Floresta La Bocina 19 de junio de 2026 Reversionan las canciones de Valeria Lynch, en el Palacio Libertad La Bocina 18 de junio de 2026