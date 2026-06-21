Advierten por el pésimo estado de los trenes: “no está garantizada la seguridad de los pasajeros”

El 9 de mayo 2024, en A24, advertíamos del peligro de un nuevo accidente de trenes por el criminal ajuste del gobierno de Javier Milei El 10 de mayo de 2024, un día después de la entrevista, una formación con pasajeros de la Línea San Martín chocó sobre el puente de la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego en Palermo.

El 9 de mayo 2024 en A24 advertíamos del peligro de un nuevo accidente de trenes por el criminal ajuste del gobierno de Javier Milei El 10 de mayo de 2024, un día después de la entrevista, una formación con pasajeros de la Línea San Martín chocó sobre el puente de la avenida… pic.twitter.com/7cRQbexGxf — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) June 21, 2026

Milagrosamente no hubo muertos, pero se registraron más de 90 heridas y heridos. Las razones del choque fue por el pésimo estado del sistema de señalización y frenos por el desfinanciamiento.

Luego del accidente evitable, el gobierno de Milei decretó la emergencia ferroviaria. Pero a dos años de eso, el dinero no llegó a las vías, el gobierno lo utilizó para pagar despidos, disfrazados de retiros voluntarios, generando que más de 4.000 trabadores calificados se vayan del ferrocarril profundizando la crisis.

Hoy volvemos a advertir que no podemos garantizar la seguridad de las y los pasajeros.

Estamos a las puertas de una nueva masacre por el brutal ajuste del gobierno.

¿Otra vez nos van a ignorar?

Rubén Darío Sobrero

Secretario General de la Unión Ferroviaria,

seccional Gran Buenos Aires Oeste-Haedo

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