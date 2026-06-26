Se estrena “Manuelita, mi casa es el mundo” en el Teatro Regio

Manuelita, mi casa es el mundo es una versión original que reinterpreta, con mirada contemporánea y pensando en toda la familia, la historia de uno de los personajes más entrañables de la cultura argentina: la heroica tortuga que se animó a dejar su hogar para salir al mundo. Desde su nacimiento en Pehuajó hasta su inolvidable travesía en barco hacia Turkestán, su paso por Mar del Plata, la selva amazónica, el misterioso Bosque de Mischiffin y París, donde conocerá a los personajes poéticos, absurdos y entrañables creados por María Elena Walsh.

Manuelita representa la búsqueda de identidad, la valentía para animarse a emprender el propio viaje y aceptarse tal como somos, mientras celebramos la imaginación y el derecho a soñar.

Manuelita, mi casa es el mundo es una coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Galaxias Creativas junto con Carlos Mentasti. Con Loli Basualdo, Mariano Mazzei, Andrea Mango, Cristian Centurión, Damián Iglesias, Malena Bruzzo, Mavi Colombo, Joel Alonso Quírico y Mora Botto.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Fundación María Elena Walsh-Sara Facio.

Estreno: 27 de Junio. Funciones sábados y domingos a las 15 h en el Teatro Regio (Av. Córdoba 6056). Más información.

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