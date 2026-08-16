El 16 de agosto de 1869, en el tramo final de la Guerra de la Triple Alianza, Paraguay protagonizó una de las gestas más conmovedoras de la historia latinoamericana: la batalla de Acosta Ñú, también conocida como la batalla de los niños.

Con Asunción ocupada y tras la caída de Peribebuy, el mariscal Francisco Solano López ordenó la retirada hacia el norte. En ese contexto, el general Bernardino Caballero quedó al mando de una división de retaguardia compuesta mayoritariamente por niños de entre 11 y 14 años, junto a ancianos y civiles que se ofrecieron voluntariamente para resistir.

Mal armados, sin caballería ni municiones, unos 3.800 combatientes paraguayos atravesaron el campo de Acosta Ñú, donde fueron alcanzados por 20.000 soldados brasileños y argentinos, liderados por el conde D’Eu, y respaldados por 43 cañones. La batalla se extendió por ocho horas, con una resistencia feroz por parte de los niños, que incluso usaron barbas postizas para parecer adultos.

El capitán Blas Fleitas, al frente del único escuadrón de niños a caballo, cargó sable en mano contra los refuerzos imperiales, logrando hacerlos retroceder momentáneamente. Pero el desenlace fue trágico: más de 2.000 niños murieron, muchos fueron quemados vivos cuando el ejército vencedor incendió el campo de batalla para borrar los rastros.

El general Caballero logró escapar por el arroyo Yuquery, cumpliendo la orden de López, de no caer prisionero. La batalla de Acosta Ñú se convirtió en símbolo del sacrificio nacional paraguayo, y desde entonces, cada 16 de agosto, Paraguay conmemora el Día del Niño en homenaje a los caídos.

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