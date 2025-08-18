Especialistas prevén tormentas con granizo y vientos fuertes, en el AMBA; recomendaciones

La meteoróloga de Meteored, Soledad Maciel, detalló en un informe cuáles serán los tres fenómenos más destacados que producirá la ciclogénesis en el AMBA entre el martes y el miércoles: tormentas fuertes con posible granizo, lluvias intensas y dos períodos de fuertes ráfagas de viento. Recomendaciones, ante el alerta meteorológico.

En su análisis para el portal especializado, la experta señaló que el Servicio Meteorológico Nacional ya emitió un alerta por lluvias intensas, en la que se esperan valores de precipitación acumulada de entre 50 y 70 milímetros, pudiendo ser superados puntualmente. Esta cantidad representa la mayor parte de lo que suele llover en todo el mes de agosto.

Tormentas con granizo y dos picos de viento fuerte

Además de la gran cantidad de agua que caerá de forma persistente, el evento tendrá momentos de mayor severidad con tormentas y un notable incremento en la intensidad del viento, especialmente en dos momentos clave.

Tormentas fuertes: Se espera que en algún momento del martes, alguna localidad del AMBA registre tormentas localmente fuertes . El alerta del SMN advierte sobre la posibilidad de abundante lluvia en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Se espera que en algún momento del martes, alguna localidad del AMBA registre . El alerta del SMN advierte sobre la posibilidad de en cortos períodos, ráfagas y ocasional caída de granizo. Pico de viento del martes: El primer momento de riesgo por viento será el martes por la tarde, asociado a la previa del pasaje del centro de baja presión .

El primer momento de riesgo por viento será el martes por la tarde, asociado a la previa del pasaje del . Pico de viento del miércoles: El segundo pico de viento se espera para el miércoles por la tarde, cuando se registrarán ráfagas intensas del sudoeste a medida que el ciclón se aleje hacia el Océano Atlántico.

El pronóstico indica que el miércoles por la tarde las lluvias cesarán, pero se mantendrán las condiciones ventosas. La mejora definitiva llegará el jueves, que se perfila como el día más agradable de la semana.

Se aconseja tomar las siguientes precauciones ante el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional por probabilidad de tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, durante la mañana y tarde del martes. Las mismas podrían estar acompañadas con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y granizo ocasional. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD, ANTE EL ALERTA METEOROLÓGICO

A los vecinos:

En caso de encontrar alguna calle anegada, no circular por ella.

No colocar macetas ni sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas al vacío provocando en su caída consecuencias lamentables.

Tener sumo cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros.

Asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos, tirantes, etc.

No manipular artefactos eléctricos que hayan estado en contacto con el agua.

No arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros, ni depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, ya que esto produce serios inconvenientes en el normal sistema de desagües pluviales.

Recordar que el horario para sacar las bolsas de residuos es de 19 a 21hs. de domingo a viernes.

Depositar los residuos siempre dentro de los contenedores y no dejar bolsas en la calle, ya que podrían tapar sumideros.

En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, evitar trasladarse en zonas arboladas.

No tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública.

A los automovilistas:

Usar siempre cinturón de seguridad.

Extremar las medidas de seguridad al conducir un vehículo. Recordar que la lluvia disminuye la visibilidad y que las distancias de frenado varían con respecto a las condiciones climáticas normales.

Circular a velocidad reducida y siempre con las luces de posición encendidas.

En caso de detectar cualquier irregularidad que implique un riesgo, comuníquese de inmediato a la línea gratuita 103 de Emergencias en la Vía Pública y Edilicias.

