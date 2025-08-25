Protesta del amigo del Papa Francisco, por la quita del transporte a los cartoneros

Mientras el presidente de la FACCyR y amigo del Papa Francisco, Sergio Sánchez, inicia hoy un ayuno voluntario frente al Ministerio de Espacio Público porteño, el Ministerio Público Fiscal reconoció la validez del amparo presentado en la justicia por el transporte de los recicladores.

En las últimas horas, se emitió un dictamen favorable que reconoce la validez del reclamo de la Federación y abre el camino para que se garantice la continuidad del servicio para más de 3.500 familias cartoneras, el cual fue suspendido de un día para el otro por el gobierno de Jorge Macri. Sánchez, reconocido referente del sector, permanecerá en la puerta del ministerio ubicado en Parque Lezama hasta que el ministro Ignacio Baistrocchi dé una respuesta y se anule el recorte.

“Vengo a poner el cuerpo porque es lo único que tenemos. Mientras avanza nuestro reclamo en la Justicia, el gobierno sigue en silencio. No vamos a permitir que destruyan un sistema que construimos a pulmón y desde la calle, y que es un ejemplo en el mundo”, declaró.

Relacionado