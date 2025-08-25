25 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

24-cartoneros

Cartoneros presentaron recurso de amparo contra Macri

La Bocina 24 de agosto de 2025
20-lenguaje de señas

En las sedes comunales, se pueden hacer trámites mediante lenguaje de señas

La Bocina 20 de agosto de 2025
23-tormenta

Especialistas prevén tormentas con granizo y vientos fuertes, en el AMBA; recomendaciones

La Bocina 18 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

25-alcaidia 9 bis

Según el gobierno, el motín en la Alcaidía de Parque Avellaneda “está controlado”

La Bocina 25 de agosto de 2025
25-milei

Milei: “Están molestos, porque le estamos afanando los choreos”

La Bocina 25 de agosto de 2025
25-paulon

“Decían que buscaban pensiones truchas a discapacitados, pero aparecieron las coimas”

La Bocina 25 de agosto de 2025
25-sergio sanchez

Protesta del amigo del Papa Francisco, por la quita del transporte a los cartoneros

La Bocina 25 de agosto de 2025