31 de agosto de 2025

NOTAS RELACIONADAS

29-marcha cartonera

Cartoneros marchan a Parque Lezama, para reclamarle al gobierno de Macri

La Bocina 29 de agosto de 2025
29-acosador

Acosaba y amenazaba en la línea A de subtes; detenido

La Bocina 29 de agosto de 2025
28-feria de ciencias

Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología en la Ciudad

La Bocina 28 de agosto de 2025

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

27-panes

Durante el gobierno de Milei, cerraron 14.000 panaderías, y se redujo notablemente la venta de facturas

La Bocina 31 de agosto de 2025
31-bodegon

Arranca una nueva edición de “Pintó Bodegón”, con descuentos y menús promocionales

La Bocina 31 de agosto de 2025
30-tarjetas

Crece la morosidad en el pago de tarjetas de crédito

La Bocina 31 de agosto de 2025
30-tristan suarez all boys

All Boys cayó como visitante, frente a Tristán Suárez

La Bocina 30 de agosto de 2025