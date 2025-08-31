Arranca una nueva edición de “Pintó Bodegón”, con descuentos y menús promocionales

Se trata de una semana que invita a descubrir la gastronomía más tradicional de la Ciudad, con descuentos del 30% en el ticket final (abonando con cualquier medio de pago) y menúes promocionales que incluyen plato principal, bebida y postre en bodegones de todos los barrios.

Podrán conocerse los locales adheridos de Pintó Bodegón ingresando a un mapa virtual, donde se detalla también la promoción o descuento que ofrecen.

Sobre los bodegones

Los bodegones son un emblema de la cultura y de la gastronomía porteña. Con recetas que fusionan las tradiciones españolas, italianas y criollas, sus platos abundantes y caseros reflejan la historia e identidad de la Ciudad.

En su menú, suelen destacarse las pastas caseras, las milanesas, una buena picadas o también carnes a las brasas, acompañado con vino tinto o vermut. En cuanto a los postres, los clásicos de bodegón suelen ser el flan, el budín de pan o el vigilante.

Con el paso de los años, los bodegones no solo siguen teniendo vigencia, sino que además han surgido “neobodegones”, que retoman los sabores y la estética clásica, pero incorporan, al mismo tiempo, una mirada contemporánea en su presentación y propuesta gastronómica.