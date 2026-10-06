CARLOS SAAVEDRA LAMAS. El triunfo de la diplomacia

Este año se recuerdan los 90 años del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz, al Dr. Carlos Saavedra Lamas, quien participó activamente para poner fin a la Guerra del Chaco, por conflictos de límites entre Paraguay y Bolivia (1932-1935). Se habían firmado varios tratados desde 1852, pero la traza era poco clara, y no se cumplían.

LA CRUENTA CONTIENDA

La contienda fue por la posesión del Chaco Boreal, que ambos países se atribuían en su totalidad, en cuyo subsuelo se suponía la existencia de petróleo. Poderosos intereses internacionales, con la presencia de monopolios petroleros, se sumaron a la disputa, y dieron el carácter de esta cruenta y sangrienta guerra. En el territorio del Chaco Boreal, donde había surgido el conflicto, se alternaban bosques tropicales con grandes extensiones cubiertas de vegetación herbácea y espinosa, con una escasez crónica de agua, mucha arena y un sol que caía a plomo. La población era rural. Cuando llovía, el terreno se convertía en un barrial imposible. Abundaban las víboras, roedores e insectos. Las tribus eran tobas, matacos, tepietis y choropis entre otros. El clima era intolerable. La guerra fue muy sangrienta, y la mortandad fue grande por la falta de alimentos, medicina, agua, malas de condiciones de sus ejércitos y corrupción. El médico argentino Esteban Laureano Maradona (1895/1995) atendió a los heridos de ambos bandos.

Paraguay y Bolivia lucharon empleando el más moderno armamento anticipando a las técnicas y las estrategias utilizadas en la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Las estadísticas dan cuenta de la pérdida de más de cien mil vidas en ambos países, a pesar de la poca población que contaban. Tuvieron que recurrir a endeudamientos, que los arrastró a una mayor pobreza. El tema fronterizo era difícil de resolver, cada uno revindicaba el territorio para sí.

LA PERDIDA DE LA SALIDA AL MAR DE BOLIVIA

POR LA ACCIÓN DE CHILE

También se puede decir que tuvo su origen en la Guerra del Pacífico, del salitre y el guano (1879/1883). Se había descubierto a mediados del siglo XIX, salitre en Antofagasta. Durante mucho tiempo, generaciones de aves marinas depositaron sus eyecciones en los peñascos de los acantilados de Atacama, donde se formaron enormes yacimientos de guano, que ya lo utilizaban los incas para mejorar sus plantaciones.

Empresas chilenas comenzaron a internarse en este sector boliviano, apoyadas por Inglaterra, para extraer el guano y llevarlo a Europa como abono para mejorar los suelos. Se precipitó la guerra: Bolivia perdió Atacama, el desierto de Antofagasta y su definitiva salida al mar. El enclaustramiento marítimo lo obligó a mirar al Atlántico, y buscar un puerto libre de navegación por el río Paraguay, y una salida al Atlántico.

En la región amazónica crece una planta, la Hevea Brasiliensis, de la cual se extrae la materia prima para elaborar el caucho, material que se convirtió en un boom económico a partir del auge del invento del automóvil, utilizado para la fabricación de las ruedas. Bolivia era el segundo exportador mundial de caucho, que lo extraía de la zona de Acre, donde surgió un conflicto militar por problemas de límites con el Brasil. Por el Tratado de Petrópolis en 1903, perdió 190.000 kilómetros cuadrados de la región, a cambio de una compensación económica.

Además, Bolivia se sintió estafada: había obtenido de Brasil una faja de 50 kilómetros a lo largo del río Paraguay, donde pensaba alcanzar una salida al Río de la Plata, pero Paraguay protestó porque esa cesión le pertenecía.

SURGE EL CONFLICTO BÉLICO ENTRE BOLIVIA Y PARAGUAY

La Guerra del Chaco constituye uno de los capítulos más trágicos de la historia sudamericana, tanto por la fiereza de la lucha, cómo por la hostilidad de la naturaleza, que demandó muchos sacrificios de ambos lados.

Fueron durísimas las condiciones que debieron soportar, demostrando muestras de valor y patriotismo. Esto dio lugar a mucha literatura, donde se relataba como ambos países se desangraban espantosamente, peleaban en el desierto disputando una gota de agua, resistiendo a la inclemencia del sol tropical.

Se sumaron a estos móviles el petróleo promovido por la empresa Standard Oil que operaba en Bolivia y la anglo holandesa Royal Dutch Shell en Paraguay. La Standard Oil no podía exportar el petróleo por el Río Paraguay, y había construido un oleoducto clandestino a la Argentina, para sacar la producción. Y se produjo el desenlace de la guerra. La falta de agua fue el enemigo número uno del ejército boliviano, integrado mayoritariamente por soldados quechuas y aimaras, acostumbrados a las montañas a 3.000 metros de altura, temperaturas bajas y espacios abiertos. El reclutamiento de soldados bolivianos fue traumático y devino en una lucha terrible y sangrienta. Encaraba el escenario militar, alejado de sus centros vitales; tuvieron que recorrer miles de kilómetros sin vías de comunicación adecuadas para llegar al escenario de la guerra.

En contraste, los paraguayos vivían en un medio que le era propio: combatieron acostumbrados al clima y eran conocedores del terreno. El 15 de junio de 1932 se desató la guerra, con la penetración militar de Bolivia y la ruptura de las relaciones con Paraguay. Argentina favoreció discretamente a Paraguay, facilitándole dinero para conseguir las armas, y proveyéndole gasolina, trigo y hasta un sistema de informaciones clandestinas.

Bolivia recurrió al general alemán Hans Kundt (1869/1939) quien había peleado en la Primera Guerra Mundial. Fue convocado por clamor popular, pero resultó un fracaso, tuvo que renunciar y abandonar el país. La aviación boliviana tuvo un destacado papel. Félix Estigarribia fue un soldado brillante, un general paraguayo de reconocidos conocimientos militares que derrotó a los bolivianos y llevó al triunfo de su país. Al finalizar la guerra dijo: “los bolivianos pelearon con bravura y coraje y merecen nuestro respeto”.

El 12 de junio de 1935 se firmó el protocolo de armisticio que suspendió las operaciones militares; intervino la diplomacia argentina con una mediación exitosa.

El protocolo de Paz debía regir desde las 12 horas del día 14 de junio. Se luchó hasta el límite del tiempo estipulado. ”A las 12 horas paraguayos y bolivianos dejaron sus trincheras para abrazarse en el campo como adversarios dignos y leales… dejando sentadas las bases de una firme reconciliación y de una política de amistad entre las dos naciones…”

El doctor Esteban Laureano Maradona, un argentino que aportó una interesante y valiosa historia, atendió a soldados de ambos lados. El doctor contaba: “yo iba de puesto en puesto, socorría enfermos, dedicaba casi todo el día al hospital”. Pero en esos trances se le murió su novia y eso lo afectó mucho porque nada pudo hacer por ella. Sufrió mucho por ella, nunca más se volvió a enamorar y cuando finalizó la guerra volvió a su país, argentina. El gobierno de Paraguay se aprestaba a celebrar la paz, luego de una guerra tan cruenta, se le iba hacer un homenaje a los médicos. Maradona no quiso participar: “me fui, no quise, me escapé antes. Lo hice sólo por mi espíritu solidario. También renuncié a mi sueldo de de Tte 1° de Marina y Médico Jefe del Hospital Naval en favor de los niños necesitados”.

La Conferencia de Paz se reunió en Buenos Aires, convocada por el presidente Agustín P. Justo y su canciller Saavedra Lamas. Los asuntos se fueron tratando en forma acelerada: el canje de prisioneros se hizo en forma activa. El 9 de julio de 1938 se llegó a un acuerdo por el cual, el Chaco Boreal se dividió entre los dos países, y una franja intermedia iba a ser sometida a un arbitraje posterior.

El 21 de julio de 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre los dos países; y el 10 de octubre del mismo año la comisión de arbitraje dictó un fallo que fue aceptado por Bolivia y Paraguay. El 23 de enero 1939 la Conferencia de Paz dio por terminada sus actuaciones.

QUIEN FUE ALFRED NOBEL

Nació en 1833 en el seno de una familia sueca, familia sencilla, pero con antepasados de antecedentes interesantes. Su padre fue arquitecto; cuando Alfred tenía 5 años, se mudó a San Petersburgo, donde puso en marcha un taller para la fabricación de minas terrestres para las fuerzas armadas rusas. La familia lo hará después. Alfred se dedicó a la química, e hizo muchos experimentos. Comenzó a con la nitroglicerina, que había sido descubierta por Sobrero, elemento que era fácil de explotar; en una ocasión, perdió la vida su hermano. Alfred avanzó en sus experimentaciones y patentó sus inventos en varios países. Todo sucedió muy rápido, pero el público estaba muy asustado por esos inventos. En 1867 obtuvo la patente de la dinamita en varios países. Nobel vigilaba sus patentes, desarrollaba nuevos productos, creaba nuevas sociedades, viajaba mucho, hablaba 5 idiomas, de todo se ocupaba personalmente. En 1873 había puesto en marcha 17 fábricas. Suele decirse que instituyó el Premio Nobel de las Paz por la conciencia que tenía por su industria de armas. Nobel fue bastante anónimo, reservado, tímido, no le gustaba mezclarse con grandes aglomeraciones humanas. Era una persona modesta. No quería que lo entrevistaran. Sus relaciones familiares fueron buenas, tuvo una estrecha relación con su madre y sus hermanos. Nunca formó una familia y vivió siempre solo. Se describía como un solitario.

Había pensado por mucho tiempo dejar un testamento; pensaba que las grandes fortunas heredadas en las familias, eran una desgracia que contribuía a la apatía del género humano. Su testamento fue muy cuestionado por su familia, e impugnado. A su muerte contaba con 100 fábricas en 20 países. La cantidad de dinero era muy importante. Alfred Nobel falleció el 10 de diciembre de 1896 en su hogar de San Remo, Italia. Su testamento fue para contribuir a la entrega de los Premios Nobel en el campo de la Física, Química, Medicina, Literatura y para la Paz. Después se otorgaron para la Economía.

PREMIO NOBEL DE LA PAZ

Por decisión de su creador, Alfred Nobel, al Premio Nobel de la Paz lo elige un comité nombrado por el Parlamento Noruego, entre personas que han demostrado en el mundo, ser merecedoras de tal honor durante ese año. Los otros Premios Nobel: Medicina, Literatura, Química, Física y Economía, son otorgados por instituciones suecas y entregados en Estocolmo, Suecia. El anuncio de los Premios Nobel se hace en octubre y despierta gran interés en todo el mundo.

El 25 de noviembre de 1936, el Dr. Carlos Saavedra Lamas obtuvo el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en la promoción de políticas de convivencias pacíficas y de prevención de las guerras. Fue por participar y solucionar en el conflicto bélico entre Paraguay y Bolivia. Esta singular recompensa reconocía su liderazgo en América. El doctor fue bisnieto de Cornelio Saavedra. Se recibió de doctor en abogacía. con medalla de oro. De las 24 materias aprobadas, sólo obtuvo un 9, las restantes 10.

Los Premios Nobel de la Paz siempre se entregan en Oslo, Noruega, el 10 de diciembre, aniversario del fallecimiento de Nobel. Saavedra Lamas se excusó de asistir, y recibió a través de la banca Baring Brothers, la suma de 159.850 coronas en su domicilio de Av. Quintana 127, también el diploma y medalla de oro de casi 100 gramos. Fue el Primer premio Nobel en Sudamérica.

El lema del Dr. Saavedra Lamas: “Las fronteras unen, no dividen”. Falleció el 5 de mayo de 1959.

ALGUNOS DATOS MÁS

Cuando el Dr. Saavedra Lamas recibió la medalla de oro que lo acreditaba expresó: “El premio que me ha sido entregado …ha llegado a mis manos con toda la dignidad que eso implica. Es por ello que quiero repetir una vez más, que no ha perturbado sino una emoción: la que pertenece a la Nación Argentina”.

El diploma y la medalla permanecieron en poder de la familia, hasta el fallecimiento de un familiar directo. Por informaciones valederas, los siguientes herederos dispensaron en subasta pública la valiosa biblioteca, el mobiliario familiar y obras de arte, con destino incierto. Al presente no se encuentra el diploma que se lo acreditaba como Premio Nobel. La medalla de 100 gramos de oro fue vendida en una casa de compraventa para que se fundiera. El joyero en cuestión recurrió al comercio numismático y fue adquirida por una persona en 2.000 dólares. Pasó por otras manos hasta llegar a Estados Unidos, no se conoce su destino. Esta es la información hasta el año 2000.

Susana Boragno

FOTOS: ARCHIVO SUSANA BORAGNO

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