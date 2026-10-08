La inflación CABA no se desaceleró: 1,8% en Septiembre, 23,7% en lo que va del 2026

La inflación en CABA fue del 1,8% en septiembre y acumuló un 23,7% en los primeros nueve meses de 2026, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). El Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró además una variación interanual del 32,9%, 0,4 puntos porcentuales por debajo del registro de agosto.

El dato implicó una aceleración de 0,1 puntos porcentuales frente al 1,7% de agosto, y volvió a interrumpir la tendencia de desaceleración que se había retomado el mes pasado, luego del 2,9% registrado en julio.

Entre los principales incrementos se destacó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,3%, que aportó 0,47 puntos al índice, principalmente por los ajustes en gastos comunes y alquileres. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,1% y tuvo una incidencia de 0,37 puntos, impulsado especialmente por las verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 11,3%, además de las carnes y derivados y los lácteos.

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