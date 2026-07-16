“Benito de La Boca” vuelve al Teatro de la Ribera

Benito de La Boca regresa para su cuarta temporada al Teatro de la Ribera, la sala fundada por el propio pintor que se volvió la escenografía ideal para contar su increíble historia de vida. Una obra de arte total que integra teatro, música en vivo, artes plásticas y poesía para homenajear al gran artista de La Boca, el genial Benito Quinquela Martín, el hombre de origen humilde que pintó su aldea y se volvió universal.

Espectáculo sugerido para mayores de 10 años.

Desde el 18 de julio. Funciones: Viernes, 14 hs. Sábados y domingos, 15 hs. En vacaciones de invierno, de miércoles a viernes a las 14 hs, sábados y domingos a las 15 hs. Teatro de la Ribera, Pedro de Mendoza 1821.

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