El Museo Saavedra celebra la Primavera con un Atardecer musical

El Museo Histórico Cornelio de Saavedra (Crisólogo Larralde 6309) celebrará la llegada de la primavera con Atardecer en el Museo Saavedra, una jornada que incluirá una visita participativa por los jardines, postas gráficas, un taller de bordado colectivo, un taller de rap y un DJ set de Villa Diamante con la participación de CH Respira. Será el sábado 26 de septiembre, de 16 a 19 h, con entrada libre y sin costo.

Durante la tarde, el museo propondrá una forma diferente de acercarse al patrimonio a través de una experiencia abierta y participativa que combina música, naturaleza y artes gráficas. La invitación es a recorrer los espacios verdes, compartir unos mates al sol y participar de distintas actividades.

La programación incluye propuestas para distintas edades y públicos, con especial atención a las nuevas generaciones y a la construcción de vínculos entre jóvenes, comunidad y patrimonio.

La actividad se suspende en caso de lluvia.

Programación

Visita participativa: Pequeños exploradores

De 16 a 17 h

Un recorrido guiado por los jardines del museo usando todos los sentidos. Esta visita propone conocer parte del patrimonio natural del museo y reflexionar sobre la importancia de cuidar las especies nativas, tanto de flora como de fauna.

Para niños.

Posta de sellos: Estampas silvestres

De 16 a 18 h

Un espacio al aire libre para armar diseños con sellos que remiten a la fauna y flora locales, y permiten conectar con la historia del jardín y del entorno natural de la ciudad.

Para público general.

Posta gráfica: Imprimir deja huella

De 16 a 18 h

En el marco del proyecto El jardín de los senderos que se encuentran: adolescencia y patrimonio natural de la Escuela Técnica Raggio, coordinado por el Museo Saavedra, estudiantes y docentes de la orientación en Diseño y Producción Gráfica imprimirán en vivo una serie de afiches con ilustraciones vinculadas al proyecto para repartir entre el público.

Para adolescentes.

Taller: Bordar en colectivo

De 16 a 18 h

El taller propone realizar un bordado colectivo inspirado en los dechados realizados durante el siglo XIX y principios del XX. Estas fueron piezas utilizadas en la educación femenina para aprender y ejercitar distintas puntadas. El lienzo deja de ser un soporte para reproducir un único modelo y se convierte en una superficie donde conviven múltiples gestos, escrituras, dibujos y puntadas.

A cargo de Silvina Yesari. Este taller es coordinado en conjunto con el Museo de las Escuelas.

Para adolescentes.

Espacio informativo: Conocé la Hicken

De 16 a 18 h

Espacio a cargo de docentes y estudiantes de jardinería, donde el público podrá acercarse a conocer los distintos trabajos que los chicos realizan tanto en la cursada como durante sus prácticas.

La Escuela Técnica Hicken es parte del proyecto de prácticas profesionales El jardín de los senderos que se encuentran: adolescencia y patrimonio natural, articulado y coordinado por el equipo educativo del Museo Histórico Saavedra para estudiantes de 5° y 6° año de la institución.

Para público general.

Taller de rap: Escribiendo con ritmo

A las 16.30 y a las 18 h

Un taller que invita a infancias y juventudes a explorar la expresión personal. Un cruce entre la escritura creativa, la poesía y el ritmo. El taller propone abordar el rap como una herramienta de expresión artística y palabra hablada, con dinámicas para ejercitar la métrica y el lenguaje. A cargo de CH Respira.

Para niños y adolescentes.

Villa Diamante & CH Respira

De 16 a 19 h

Una invitación a bailar en el jardín con el atardecer de fondo. DJ set a cargo de Villa Diamante, con la participación especial de CH Respira.

Además, habrá micrófono abierto durante el set para quienes participen del taller.

Para adolescentes.

MUSEO HISTÓRICO DE BUENOS AIRES CORNELIO DE SAAVEDRA

Crisólogo Larralde 6309

Horario: lunes, miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 h. Sábados, domingos y feriados de 11 a 20 h. Martes cerrado.

Entrada: $10.000 Público general | $2.000: Residentes argentinos y/o extranjeros con DNI | Miércoles sin cargo sólo para residentes argentinos | Jubilados, excombatientes de Malvinas, estudiantes universitarios presentando acreditación, personas con discapacidad más un acompañante, menores de 12 años y grupos de estudiantes de colegios públicos, sin cargo todos los días.

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