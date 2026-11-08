El Papa León XIV ya está en Buenos Aires; fue recibido por Milei

Tras descender al territorio argentino con un avión de Aerolíneas Argentinas, el papa León XIV salió de la aeronave que lo trajo desde Uruguay y fue recibido por el presidente Javier Milei.

Luego de realizar un saludo protocolar, el sumo pontífice y el jefe de Estado oyeron el Himno Nacional Argentino, y saludó a un grupo de jóvenes que le entregaron distintos obsequios.