19 de agosto de 2026

NOTAS RELACIONADAS

05-expo empleo

Ofrecen 600 puestos de trabajo en Caballito: cómo inscribirse

La Bocina 18 de agosto de 2026
Cuándo y dónde se instalan los Puntos Verdes Móviles, para residuos electrónicos y aceite usado

Cuándo y dónde se instalan los Puntos Verdes Móviles, para residuos electrónicos y aceite usado

La Bocina 13 de agosto de 2026
la academia

La Ciudad suma 12 nuevos Bares Notables

La Bocina 8 de agosto de 2026

SEGUIR LEYENDO EN LA BOCINA

cartoneros

Marcha de cartoneros, contra la privatización de la separación de residuos

La Bocina 19 de agosto de 2026
21-9-2023 PERIODISTA GONZALO BONADEO.FOTO ENRIQUE GARCIA MEDINA

Gonzalo Bonadeo: “le sacaron los recursos a los deportistas”

La Bocina 19 de agosto de 2026
11-galperin

Endeudados denuncian a Mercado Pago, por confiscar pagos de AUH

La Bocina 19 de agosto de 2026
mecheras

Banda de “mecheras” robaba en avenida Avellaneda; detenidas

La Bocina 19 de agosto de 2026